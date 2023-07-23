بيراميدز والأهلي.. كولر يفاجئ باتشيكو في تشكيل المارد الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل مواجهة بيراميدز، ضمن الجولة المؤجلة من الجولة الـ 28 من بطولة الدوري العام المصري.

تشكيل الأهلي أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، محمد فخري، محمد مجدي أفشة.

الهجوم: كريستو، طاهر محمد طاهر، محمد شريف.



جدير بالذكر أن الأهلي نجح في تحقيق لقب الدوري العام المصري للمرة الـ 43 في تاريخه، ويبحث عن رقم قياسي جديد بإنهاء الدوري بدون هزيمة للمرة الثامنة له في تاريخه.