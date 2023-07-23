موعد انطلاق دوري المحترفين في نسخته الأولى

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان في تصريجات إذاعية، الأمر فيما يخص إقامة دوري المحترفين من عدمه خلال الموسم المقبل.

صرح زيدان عبر برنامج “ملعب الشمس"، إن اتحاد الكرة قرر بشكل نهائي إقامة دوري المحترفين وسيقام في أكتوبر المقبل.

أكمل عبدالناصر زيدان، أن شروط المسابقات واللائحة المنظمة لكل مسابقة سترسل للأندية خلال الأيام القادمة.

وأكمل في تصريحاته، أن الدوري الممتاز سيبدأ في منتصف سبتمبر المقبل.

في سياق متصل، انتقد أمير عزمي مجاهد، المدير الفني لفريق السكة الحديد، إقامة دوري المحترفين، مشددا على أن إقامة هذا الدوري يأتي إرضاء لبعض رؤساء الأندية.

أكد أمير عزمي مجاهد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الموسم اللي فات الناس قالت إن في دوري محترفين، لكن قبل استحداث المسابقة، لازم يبقى في شروط للمسابقة، لكن في تغييرات كل شوية، مفيش كورة بيتم إدارتها بهذه الطريقة".