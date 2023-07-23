إنريكي يفتح الباب أمام رحيل مبابي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، عن رحيل عدد من لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد أسابيع قليلة من توليه القيادة الفنية للبي أس جي.

وكان باريس سان جيرمان قد نجح في التعاقد مع إنريكي ليتولى تدريب الفريق خلفًا للمدرب الفرنسي كريستوف جالتيه.

وتحدث إنريكي في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية، حيث قال: "عقب أسابيع قليلة من التدريب، الانطباع لدي ممتازًا، وجيدًا جدًا عن الفريق".

وتابع:"هذا الانطباع ليس فقط بسبب حجم النادي وجميع التسهيلات التي نملكها لأداء عملنا، ولكن أيضًا بسبب جودة اللاعبين".

وأضاف: "الفريق بحاجة إلى تعزيزات، فنحن بحاجة لرحيل بعض اللاعبين".

وأتم إنريكي تصريحاته:"من المؤكد أننا سنستفيد من هذه المباريات في الجولة التحضيرية لنكتشف الأحاسيس والأهداف التي نتطلع إلى تحقيقها على أرض الملعب".

وكان باريس سان جيرمان قد سافر لليابان من أجل بدء استعداداته للموسم الجديد، حيث شهدت قائمة الفريق خروج الفرنسي كيليان مبابي وعدم سفره مع النادي العاصمي، عقب أزمة تجديد تعاقده الأخيرة مع الإدارة.

وشددت تقارير صحفية فرنسية أن إدارة البي أس جي أبلغت اللاعب بأنه سيتعرض للتجميد في حالة قرر عدم تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن مبابي أبلغ باريس سان جيرمان أنه يرغب في خوض الموسم المقبل، ومن ثم الرحيل ليكون آخر موسم للاعب مع الفريق العاصمي.