تعليق بيريز بشأن أزمة مبابي مع باريس

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الإسباني، اليوم، حول إمكانية ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان في الميركاتو الحالي.

وقرر باريس سان جيرمان، استبعاد مبابي من قائمة الفريق المسافرة لخوض جولة آسيوية في كوريا الجنوبية واليابان، استعدادًا للموسم الجديد، يوم الجمعة الماضية.

اتخذت إدارة باريس سان جيرمان القرار، بعد رفض مبابي تفعيل بند تمديد عقده لـ 2025، لينتهي في الصيف المقبل لعام 2024، بالإضافة لرفضه لتحديد موقفه من رحيله في هذا الميركاتو من عدمه.



تعليق بيريز



قال بيريز خلال إدلائه بصوته في الانتخابات التشريعية الإسبانية اليوم الأحد، حول إمكانية التعاقد مع مبابي:" أنا دائمًا هادئ.. حان وقت التصويت اليوم".

وأقترب اللاعب الفرنسي، مبابي من الرحيل إلى صفوف ريال مدريد في الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر، لكنه قرر تمديد عقده مع باريس لموسمين مع خيار التمديد لموسم آخر، لكنه أخطر النادي الباريسي خلال الفترة الماضية، بشكل رسمي برفضه تمديد عقده لـ 2025.

حال عدم تجديد مبابي عقده، يحق له التوقيع في شهر يناير المقبل لأي فريق، وسط اهتمام نادي ريال مدريد بضمه.

