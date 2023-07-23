جمال علام : رفضنا فكرة وجود 28 ناديا في دوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - علق جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حقيقة تسويق دوري المحترفين في نسخته الأولى في الموسم الجديد.



أكد جمال علام خلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الشمس"، والذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، لن نتخذ قرار تسويق دوري المحترفين، ومحدش يقدر يسوق حاجه مبهمة.



أضاف: "رئيس الاتحاد، أنه عقد عدة جلسات لخمس مناطق مختلفة، وأرسلنا شروط المسابقة على الجميع".

وتابع، أن هناك مناطق عرضت اقتراحات ومناطق لم تقدم أي شيء، ورفضنا فكرة وجود 28 ناديا في دوري المحترفين".

في سياق متصل، أكد محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادي النجوم لكرة القدم، عن إلغاء دوري المحترفين، وتساءل عن إمكانية اتحاد الكرة في الرجوع عن قراره في إقامة دوري المحترفين وتعديل لائحة الصعود والهبوط وترتب عليه الكثير من الآثار مثل صعود الثلاثة أندية إلى الدوري الممتاز الجونة وزد وبلديه المحلة والأضرار التي ستقع على الدرجات الأدنى.

محمد الطويلة: الأمر يُدار الآن بطريقة عشوائية

أكمل "الطويلة" أن الأمر يُدار الآن بطريقة عشوائية منها عدم حسم اتحاد الكرة لموقف إقامة دوري المحترفين، ولكن إذا تم الرجوع عن قرار إقامة دوري المحترفين في الموسم المقبل سيؤثر هذا في سمعة الرياضة المصرية حول العالم