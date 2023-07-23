الإسماعيلي يعلن إنتهاء أزمة مستحقات ياو أنور

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النادي الإسماعيلي مساء اليوم الأحد انتهاء أزمة مستحقات اللاعب الغاني ياو أنور مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالدروايش .

إقرأ أيضًا..

ونشر الحساب الرسمي لنادي الإسماعيلي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " :" أنهي النادي الإسماعيلي رسمياً أزمة النجم "يــــاو أنــــور" لاعب الفريق بعد تنازله عن الشكوي التي تقدم بها بسبب مستحقاته وحصل اللاعب اليوم علي مستحقاته ليسدل الستار عن الأزمة تماماً ".

ترتيب الاسماعيلي في الدوري

وأنهي الفريق الكروي بنادي الإسماعيلي منافسات الموسم المنقضي من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز في المركز 11 برصيد 40 نقطة.



في سياق متصل أتم مسؤولي النادي الإسماعيلي التعاقد مع إيهاب جلال لتولية مهام تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بداية من الموسم الجديد.

وعلمت الخليج 365 من مصدر داخل النادي الإسماعيلي أن اللجنة الفنية بالنادي برئاسة على أبو جريشة أتمت التعاقد مع إيهاب جلال بشكل رسمي واكدت أن المدرب سوف يتولى مهام تدريب الفريق القادمة.