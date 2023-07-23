الاتفاق السعودي يستعد لمباراة لوكوموتيفا الكرواتي

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تجهيزاته في المران الذي أجراه صباح اليوم الأحد قبل لقاء لوكوموتيفا الكرواتي ودياً مساء يوم غدٍ الإثنين على ملعب سفيتي مارتن بكرواتيا.

ويخوض الاتفاق برنامجه في المعسكر الخارجي والذي يقيمه فارس الدهناء في كرواتيا والذي يستمر من 8 حتى 28 يوليو الجاري .

تفاصيل مران الإتفاق



واشتمل المران بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، على تمارين الإحماء ثم تدريب التكنيك بالتمرير والإسناد بالكرة، بعد ذلك طبق اللاعبون التدريب التكتيكي بإشراف المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد عبر ثلاث مجموعات.

بعدها أدت مجموعة مناورة تكتيكية بين لاعبي المحور والدفاع ضد المهاجمين أوقفها جيرارد عدة مرات لتطبيق أفكاره الفنية، في المقابل خاضت المجموعة الثانية تقسيمة على جزء من الملعب، واختتم المران بتدريب الكرات الثابتة عبر عدد من اللاعبين، وشهد التدريب مشاركة البرازيلي فيتينو في التدريبات بعد إصابته في المباراة الودية الماضية.

وحضر نائب رئيس نادي الاتفاق حاتم المسحل قد عقد اجتماع باللاعبين والأجهزة الفنية في قاعة الاجتماعات.

