اخبار الرياضه

باتشيكو يعلن تشكيل بيراميدز لمباراة الأهلي

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - كشف البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل مباراة الأهلي في إطار مباريات الدوري الممتاز.

يخوض بيراميدز مباراته المؤجلة ضد النادي الأهلي في الثامنة والنصف من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري.
 

تشكيل بيراميدز لمباراة الأهلي:

 

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي  

في خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

في خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - محمود صابر   - أحمد فتحي  

في خط الهجوم: فخري لاكاي

على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - محمد سامي - يوسف شعبان - محمود دونجا - أوجو صامويل - محمود أوكا - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمود جمال

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا