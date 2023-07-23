باتشيكو يعلن تشكيل بيراميدز لمباراة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل مباراة الأهلي في إطار مباريات الدوري الممتاز.

يخوض بيراميدز مباراته المؤجلة ضد النادي الأهلي في الثامنة والنصف من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري.



تشكيل بيراميدز لمباراة الأهلي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

في خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - محمود صابر - أحمد فتحي

في خط الهجوم: فخري لاكاي

على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - محمد سامي - يوسف شعبان - محمود دونجا - أوجو صامويل - محمود أوكا - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمود جمال