شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الأهلي وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الأهلي أمام بيراميدز بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، والمؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

جاءت بداية المباراة هادئة في ظل الحذر من كلا الفريقين، وتحصّل الأهلي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الثامنة من منطقة مميزة على يسار منطقة جزاء بيراميدز، ولعبها كريستو ولكن مرت من الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى، وهدد إبراهيم عادل تصويبة في الدقيقة 12 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى محمد الشناوي، قبل أن يشير حكم الراية بوجود تسلل على فاخري لاكاي.

وهدد محمود صابر مرمى الأهلي بصاروخية بعيدة المدى بيسراه في الدقيقة 16 من عمر المباراة، ولكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الأهلي وارتدت إلى داخل الملعب، وهدد كريستو مرمى بيراميدز في الدقيقة 21 من تصويبة بيسراه ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى بيراميدز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس في الدفاع، مروان عطية ومحمد فخري وأفشة في الوسط، ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي معلول وأحمد قندوسي ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: أحمد الشناوي في حراسة المرمى، أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ في الدفاع، مصطفى فتحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - محمود صابر - أحمد فتحي في الوسط، فخري لاكاي في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - محمد سامي - يوسف شعبان - محمود دونجا - أوجو صامويل - محمود أوكا - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمود جمال.

ويتكون الطاقم التحكيمى للمباراة من محمود ناجى حكما للساحة، ويعاونه تامر رشاد ونور سعيد حكمين مساعدين، وصبري إبراهيم حكما رابعا، وعبد العزيز السيد للفيديو، بالإضافة إلى هاني خيري مساعد حكم فيديو.



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مباراة الأهلي وبيراميدز (13)



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مباراة الأهلي وبيراميدز (15)



مباراة الأهلي وبيراميدز (16)



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