شكرا لقرائتكم خبر عن فخرى لاكاى يضيف الهدف الثانى لبيراميدز فى مرمى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز الجنوب الافريقى فخرى لاكاى مهاجم بيراميدز، الهدف الثانى فى مرمى الأهلى في الدقيقة 77 من عمر اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليا على استاد الدفاع الجوى ضمن مؤجلات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى ، خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس في الدفاع، مروان عطية ومحمد فخري وأفشة في الوسط، ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر ومحمد شرف في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي معلول وأحمد قندوسي ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: أحمد الشناوي في حراسة المرمى، أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ في الدفاع، مصطفى فتحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - محمود صابر - أحمد فتحي في الوسط، فخري لاكاي في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - محمد سامي - يوسف شعبان - محمود دونجا - أوجو صامويل - محمود أوكا - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمود جمال.

ويتكون الطاقم التحكيمى للمباراة من محمود ناجى حكما للساحة، ويعاونه تامر رشاد ونور سعيد حكمين مساعدين، وصبري إبراهيم حكما رابعا، وعبد العزيز السيد للفيديو، بالإضافة إلى هاني خيري مساعد حكم