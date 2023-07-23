شكرا لقرائتكم خبر عن نقل محمد حمدى مدافع بيراميدز للمستشفى بعد الإصابة أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نُقل محمد حمدي، مدافع نادي بيراميدز، إلى أحد المستشفيات بالتجمع الخامس بعد إصابته في مباراة الأهلي وعدم قدرته على استكمال اللقاء.

وخرج حمدي مصابا قبل 10 دقائق من نهاية المباراة مصابا بسبب تدخل قوي على أنكل القدم.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي، أن حمدي أصيب إصابة قوية في الأنكل، وتقرر نقله مباشرة للمستشفى للخضوع لفحص طبي وأشعة لبيان مدى قوة الإصابة.