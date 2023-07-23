شكرا لقرائتكم خبر عن محمود صابر رجل مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل محمود صابر، لاعب بيراميدز، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الأهلي والتي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، والمؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

حقق فريق بيراميدز الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، والمؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز تلقى الأهلي الهزيمة الأولى في الدوري هذا الموسم، وتوقفت سلسلة اللا هزيمة مع مارسيل كولر، وتوقف رصيد الأهلي عند 82 نقطة، فيما وصل رصيد بيراميدز إلى 73 نقطة في وصافة الدوري.

جاءت بداية المباراة هادئة في ظل الحذر من كلا الفريقين، وتحصّل الأهلي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الثامنة من منطقة مميزة على يسار منطقة جزاء بيراميدز، ولعبها كريستو ولكن مرت من الجميع وتحولت إلى ركلة مرمى، وهدد إبراهيم عادل تصويبة في الدقيقة 12 ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى محمد الشناوي، قبل أن يشير حكم الراية بوجود تسلل على فاخري لاكاي.

وهدد محمود صابر مرمى الأهلي بصاروخية بعيدة المدى بيسراه في الدقيقة 16 من عمر المباراة ولكن ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى الأهلي وارتدت إلى داخل الملعب، وهدد كريستو مرمى بيراميدز في الدقيقة 21 من تصويبة بيسراه ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى بيراميدز.

وهدد كريستو مرمى أحمد الشناوي في الدقيقة 34 من عرضية داخل منطقة الجزاء قبل أن يحولها إلى ركنية بأطراف أصابعه، وسجل محمد عبد المنعم لاعب الأهلي هدف التقدم لبيراميدز بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39 من عمر المباراة بعد محاولته إبعاد عرضية محمد الشيبي.

ونفذ طاهر محمد ركلة حرة ثابتة للأهلي في الدقيقة 45 ولكن مرت بعيدا عن الثلاث خشبات لمرمى بيراميدز، وهدد مصطفى فتحي مرمى الأهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ولكن ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى الشناوي، واستمر تقدم بيراميدز حتى نهاية الشوط الأول.

وأجرى مارسيل كولر تغييرين مع بداية الشوط الثني بنزول اليود يانج وأحمد عبد القادر بدلا من محمد فخري وكريستو، وهدد أفشة مرمى الشناوي في الدقيقة 52 من دقيقة من خارج منطقة الجزاء ولكن أمسك بها حارس بيراميدز، وأنقذ أحمد الشناوي هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 59 من اختراق أحمد عبد القادر الذي راوغ محمد الشيبي وسددها بينمناه ولكن حولها الشناوي إلى ركنية.

وأضاع أحمد عبد القادر فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة 66 بعد عرضية سحرية من مروان عطية ووضعها ببراعة م أعلى احمد الشناوي ولكن مرت أعلى عراضة مرمى بيراميدز، وأجرى الأهلي تغييرين جديدين في الدقيقة 71 بنزول حسين الشحات ورأفت خليل بدلا من محمد شريف وطاهر محمد، وأجرى بيراميدز تغييره الأول بنزول محمود أوكا بدلا من محمد الشيبي في الدقيقة 74.

وسجل فاخري لاكاي هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 77 من عمر المباراة من خطأ فادح لدفاع الأهلي وعدم تعامل جيد من محمد الشناوي مع الكرة، وهدد أفشة مرمى بيراميدز في الدقيقة 85 من الجبهة اليمنى ولعبها لرأفت خليل ولكن أبعدها أحمد توفيق من أمام خليل.

ولعب رأفت خليل رأسية في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى الشناوي، وسجل مصطفى فتحي الهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة 92 بعد متابعته لتصويبة محمود صابر وأبعدها الشناوي ولكن أهداها فتحي في المرمى، وشهدت الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع طرد أحمد توفيق لاعب بيراميدز.

وأجرى بيراميدز تغييرين فى الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع بنزول صامويل اوجو وإبراهيم شتا بدلا من مصطفى فتحي ولاكاي، وتحصل حسين الشحات على ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع نتيجة العرقلة من كريم حافظ، وسدد الشحات الكرة وارتطمت بالقائم وعادت للشحات الذي صوبها في المرمى، ولكن أشار الحكم بركلة حرة غير مباشرة بسبب ارتدادها من القائم.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وكريم الدبيس في الدفاع، مروان عطية ومحمد فخري وأفشة في الوسط، ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي معلول وأحمد قندوسي ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: أحمد الشناوي في حراسة المرمى، أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ في الدفاع، مصطفى فتحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - محمود صابر - أحمد فتحي في الوسط، فخري لاكاي في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء: يوسف نادر - محمد سامي - يوسف شعبان - محمود دونجا - أوجو صامويل - محمود أوكا - سيف عزت - إبراهيم شتا - محمود جمال.

ويتكون الطاقم التحكيمى للمباراة من محمود ناجى حكما للساحة، ويعاونه تامر رشاد ونور سعيد حكمين مساعدين، وصبري إبراهيم حكما رابعا، وعبد العزيز السيد للفيديو، بالإضافة إلى هاني خيري مساعد حكم فيديو.