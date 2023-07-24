شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأحد 23 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد 23 / 7 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها سفر بعثة الفريق الكروى الأول إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة فى البطولة العربية، المقرر انطلاقها فى السابع والعشرين من الشهر الجارى، بالإضافة إلى اختيار أوسوريو، المدير الفنى للفريق، لـ26 لاعبا للمشاركة فى البطولة العربية على رأسهم يوسف أوباما.

جمال عبد الحميد: لاعبو الزمالك تعاهدوا على إسعاد الجماهير فى البطولة العربية

أكد جمال عبد الحميد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى السعودية، مساء اليوم للمشاركة في البطولة العربية، وجود حالة تركيز لدى اللاعبين، مشددا على أن الفريق يسعى لإسعاد الجماهير.

تأكيدًا لليوم السابع.. 26 لاعبًا فى قائمة الزمالك بالبطولة العربية

أعلن الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة اللاعبين المسافرين إلى السعودية للمشاركة فى البطولة العربية، المقرر انطلاقها من 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، وجاءت القائمة تأكيدًا لما نشره الخليج 365، أمس السبت.

لاعبو الزمالك يبدأون التجمع فى مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى السعودية

بدأ لاعبو فريق الكرة الأول بنادى الزمالك التجمع بمطار القاهرة الدولى، استعدادًا لرحلة السفر إلى السعودية للمشاركة فى البطولة العربية، المقرر انطلاقها 27 يوليو الجارى وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

انطلاق اختبارات الناشئين والبراعم بنادى الزمالك

انطلقت اليوم الأحد داخل نادي الزمالك اختبارات كرة القدم لاختيار الناشئين والبراعم، استعدادا للموسم الرياضي الجديد، وأقيمت اليوم اختبارات مواليد 2009 و 2010 و 2011، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء

الهجوم من الخلف والضغط المستمر.. كيف يستعد الزمالك للبطولة العربية؟

يواصل فريق الزمالك استعداداته المكثفة لخوض منافسات البطولة العربية، المقرر إقامتها فى السعودية نهاية الشهر الجارى، وخاض الفريق الأبيض مرانه صباح اليوم قبل السفر مساءً للسعودية استعدادا للبطولة.

مران الزمالك.. تعليمات خاصة لـ"أوباما" وعمرو السيسى يواصل التأهيل

منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التعليمات الفردية ليوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التى أقيمت صباح اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

تفاصيل جلسة أوسوريو مع لاعبى الزمالك قبل السفر للسعودية لخوض البطولة العربية

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق الأبيض اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة .