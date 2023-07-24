أخبار الأهلى اليوم الأحد 23 / 7 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم الأحد 23 / 7 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.
حقق فريق بيراميدز الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، والمؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.
بهذا الفوز تلقى الأهلي الهزيمة الأولى في الدوري هذا الموسم، وتوقفت سلسلة اللا هزيمة مع مارسيل كولر، وتوقف رصيد الأهلي عند 82 نقطة، فيما وصل رصيد بيراميدز إلى 73 نقطة في وصافة الدوري.
حصل محمود صابر، لاعب بيراميدز، على جائزة رجل مباراة فريقه أمام الأهلي والتي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، والمؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.
حقق فريق بيراميدز الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، والمؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.
نُقل محمد حمدي، مدافع نادي بيراميدز، إلى أحد المستشفيات بالتجمع الخامس بعد إصابته في مباراة الأهلي وعدم قدرته على استكمال اللقاء.
وخرج حمدي مصابا قبل 10 دقائق من نهاية المباراة مصابا بسبب تدخل قوي على أنكل القدم.
اقترب مصطفى البدري وعربي بدر ثنائي الأهلي من الانضمام إلى نادي سموحة، المهتم بالتعاقد مع اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تقديم عرض إلى القلعة الحمراء للتعاقد مع الثنائي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
وعاد مصطفى البدري إلى الأهلي بعد انتهاء إعارته إلى فيوتشر لمدة موسمين، بينما عاد عربي بدر إلى الأهلي بعد نهاية إعارته إلى طلائع الجيش في الموسم الماضي.
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