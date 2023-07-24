شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأحد 23 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلى اليوم الأحد 23 / 7 / 2023 العديد من الأحداث المهمة، سواء فيما يخص الفريق الكروي أم باقي الفرق الرياضية، وأهم الأحداث التي تهم مشجعي القلعة الحمراء.

حقق فريق بيراميدز الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، والمؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز تلقى الأهلي الهزيمة الأولى في الدوري هذا الموسم، وتوقفت سلسلة اللا هزيمة مع مارسيل كولر، وتوقف رصيد الأهلي عند 82 نقطة، فيما وصل رصيد بيراميدز إلى 73 نقطة في وصافة الدوري.

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