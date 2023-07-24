اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 23 / 7 / 2023

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها المصرية اليوم الأحد 23 / 7 / 2023، فى مقدمتها: مندوبون من فرنسا والبرتغال وألمانيا باستاد الدفاع الجوى لمتابعة إبراهيم عادل. 

مندوبون من فرنسا والبرتغال وألمانيا باستاد الدفاع الجوى لمتابعة إبراهيم عادل

كشف مصدر بنادي بيراميدز عن تلقي النادي عدة عروض رسمية خلال الساعات الماضية من جانب العديد من الأندية الأوروبية لطلب الحصول على خدمات لاعب الفريق وقائد المنتخب الأولمبي المصري إبراهيم عادل.

 

مندوبون من فرنسا والبرتغال وألمانيا باستاد الدفاع الجوى لمتابعة إبراهيم عادل

بيراميدز يُنهى سلسلة اللا هزيمة للأهلى بالدورى ويسقطه بثلاثية

حقق فريق بيراميدز الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، والمؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من عمر مسابقة .

بيراميدز يُنهى سلسلة اللا هزيمة للأهلى بالدورى ويسقطه بثلاثية

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى (صور)

وصلت إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك استعدادا لسفرها إلى المملكة العربية السعودية.

 

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السعودية (صور)

تأكيدًا لليوم السابع.. 26 لاعبًا فى قائمة الزمالك بالبطولة العربية

أعلن الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة اللاعبين المسافرين إلى السعودية للمشاركة فى البطولة العربية، المقرر انطلاقها من 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، وجاءت القائمة تأكيدًا لما نشره الخليج 365، أمس السبت.

 

تأكيدًا لليوم السابع.. 26 لاعبًا فى قائمة الزمالك بالبطولة العربية

مصطفى البدري وعربي بدر ثنائي الأهلي يقتربان من الانضمام لسموحة

اقترب مصطفى البدري وعربي بدر ثنائي الأهلي من الانضمام إلى نادي سموحة، المهتم بالتعاقد مع اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تقديم عرض إلى القلعة الحمراء للتعاقد مع الثنائي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

مصطفى البدري وعربي بدر ثنائي الأهلي يقتربان من الانضمام لسموحة

اتحاد الكرة يبقى قيود انتقالات المدربين فى الموسم المقبل

أقر مسئولو اتحاد الكرة ، فى لائحة الموسم الجديد، استمرار الشروط التى تحد من تغيير المدربين وانتقالاتهم بشكل عشوائي بين الأندية، بحيث لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادٍ أن يتولى مسئولية نادٍ آخر حال فسخ التعاقد من جانبه، ويسمح له بالتعاقد مع نادٍ آخر إذا تم الاستغناء عنه وذلك بحد أقصى ناديين اثنين فقط.

 

اتحاد الكرة يبقى قيود انتقالات المدربين فى الموسم المقبل

 

رئيس إنبى: سنشكو أحمد عيد للجنة الانضباط للحصول على حق النادى

كشف أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى، أنه بصدد تقديم شكوى ضد أحمد عيد فى لجنة الانضباط، بعد انقطاع التواصل مع ظهير الفريق المعار من نادى الزمالك لمدة موسم، رغم تفعيل بند الشراء ومخاطبة النادى الأبيض لدفع قيمة الـ3 ملايين جنيه.

 

رئيس إنبى: سنشكو أحمد عيد للجنة الانضباط للحصول على حق النادى

 

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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