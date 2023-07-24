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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 23 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الأحد 23 / 7 / 2023، فى مقدمتها: مندوبون من فرنسا والبرتغال وألمانيا باستاد الدفاع الجوى لمتابعة إبراهيم عادل.
مندوبون من فرنسا والبرتغال وألمانيا باستاد الدفاع الجوى لمتابعة إبراهيم عادل
كشف مصدر بنادي بيراميدز عن تلقي النادي عدة عروض رسمية خلال الساعات الماضية من جانب العديد من الأندية الأوروبية لطلب الحصول على خدمات لاعب الفريق وقائد المنتخب الأولمبي المصري إبراهيم عادل.
بيراميدز يُنهى سلسلة اللا هزيمة للأهلى بالدورى ويسقطه بثلاثية
حقق فريق بيراميدز الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، والمؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.
بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السعودية (صور)
وصلت إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك استعدادا لسفرها إلى المملكة العربية السعودية.
تأكيدًا لليوم السابع.. 26 لاعبًا فى قائمة الزمالك بالبطولة العربية
مصطفى البدري وعربي بدر ثنائي الأهلي يقتربان من الانضمام لسموحة
اقترب مصطفى البدري وعربي بدر ثنائي الأهلي من الانضمام إلى نادي سموحة، المهتم بالتعاقد مع اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تقديم عرض إلى القلعة الحمراء للتعاقد مع الثنائي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
اتحاد الكرة يبقى قيود انتقالات المدربين فى الموسم المقبل
رئيس إنبى: سنشكو أحمد عيد للجنة الانضباط للحصول على حق النادى
كشف أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى، أنه بصدد تقديم شكوى ضد أحمد عيد فى لجنة الانضباط، بعد انقطاع التواصل مع ظهير الفريق المعار من نادى الزمالك لمدة موسم، رغم تفعيل بند الشراء ومخاطبة النادى الأبيض لدفع قيمة الـ3 ملايين جنيه.
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