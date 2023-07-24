شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين لكرة السلة يخسر من غينيا 76 / 84 فى نهائى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب ناشئين السلة تحت 16 سنة، أمام غينيا بنتيجة 76/84 فى نهائي البطولة الأفريقية التى تقام بتونس ليكون فى وصافة البطولة.

وحجز منتخب مصر لكرة السلة تحت 16 سنة ناشئين بطاقة تأهله إلى كأس العالم رسميًا، بعدما نجح فى الفوز على منتخب مالي أمس، فى نصف نهائي بطولة أفريقيا بنتيجة 66-58.

بهذه النتيجة يكون منتخب مصر قد ضمن التأهل إلى كأس العالم في تركيا، حيث يقضي نظام بطولة أفريقيا بتأهل البطل والوصيف إلى كأس العالم.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين، كلا من: محمد وائل – رامي مجدي – أنس عبد المطلب – علي عسران – أمير مجدي – نور الصاوي – عمر حاتم – عمر موفق – يوسف الحلواني – أحمد ربيع – أحمد فادي – عمر عصام.