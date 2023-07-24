شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: ركلة جزاء وبطاقة حمراء الأبرز فى لقاء بيراميدز والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: بيراميدز والأهلى المسابقة: الجولة 28 المؤجلة من مسابقة الدورى المصرى النتيجة: ثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح بيراميدز حكم الساحة: محمود ناجى مساعد أول: تامر رشاد مساعد ثان: نور سعيد حكم رابع: صبرى إبراهيم حكام الـVAR: عبد العزيز السيد، هانى خيرى فى مباراة من المباريات الصعبة تحكيميا نتيجة الأحداث المثيرة والبطاقات الصفراء التى لم تشهر وأداء تحكيمي متوسط كانت أبرز الحالات كالتالى:- الحالة الأولى: فى الدقيقة 65 يلغى الحكم البطاقة الصفراء للاعب بيراميدز أحمد توفيق ويشهرها للاعب أحمد فتحى وتدخل صحيح من الـVAR نتيجة الهوية المفقودة. الحالة الثانية: فى الدقيقة 93 طرد للاعب بيراميدز أحمد توفيق للإنذار الثانى وقرار صحيح. الحالة الثالثة: الدقيقة 97 يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح حسين الشحات نتيجة عرقلة واضحة من لاعب بيراميدز كريم حافظ والقرار صحيح .

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