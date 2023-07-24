شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: ركلة جزاء وبطاقة حمراء الأبرز فى لقاء بيراميدز والأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - المباراة: بيراميدز والأهلى
المسابقة: الجولة 28 المؤجلة من مسابقة الدورى المصرى
النتيجة: ثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح بيراميدز
حكم الساحة: محمود ناجى
مساعد أول: تامر رشاد
مساعد ثان: نور سعيد
حكم رابع: صبرى إبراهيم
حكام الـVAR: عبد العزيز السيد، هانى خيرى
فى مباراة من المباريات الصعبة تحكيميا نتيجة الأحداث المثيرة والبطاقات الصفراء التى لم تشهر وأداء تحكيمي متوسط كانت أبرز الحالات كالتالى:-
الحالة الأولى: فى الدقيقة 65 يلغى الحكم البطاقة الصفراء للاعب بيراميدز أحمد توفيق ويشهرها للاعب أحمد فتحى وتدخل صحيح من الـVAR نتيجة الهوية المفقودة.
الحالة الثانية: فى الدقيقة 93 طرد للاعب بيراميدز أحمد توفيق للإنذار الثانى وقرار صحيح.
الحالة الثالثة: الدقيقة 97 يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح حسين الشحات نتيجة عرقلة واضحة من لاعب بيراميدز كريم حافظ والقرار صحيح .
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