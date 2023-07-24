شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 23 / 7 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 23 / 7 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: بيراميدز يُنهى سلسلة اللا هزيمة للأهلى بالدورى ويسقطه بثلاثية.

بيراميدز يُنهى سلسلة اللا هزيمة للأهلى بالدورى ويسقطه بثلاثية

حقق فريق بيراميدز الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، والمؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السعودية (صور)

وصلت إلى مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك استعدادا لسفرها إلى المملكة العربية السعودية.

تأكيدًا لليوم السابع.. 26 لاعبًا فى قائمة الزمالك بالبطولة العربية

أعلن الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة اللاعبين المسافرين إلى السعودية للمشاركة فى البطولة العربية، المقرر انطلاقها من 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، وجاءت القائمة تأكيدًا لما نشره الخليج 365، أمس السبت.

مندوبون من فرنسا والبرتغال وألمانيا باستاد الدفاع الجوى لمتابعة إبراهيم عادل

كشف مصدر بنادي بيراميدز عن تلقي النادي عدة عروض رسمية خلال الساعات الماضية من جانب العديد من الأندية الأوروبية لطلب الحصول على خدمات لاعب الفريق وقائد المنتخب الأولمبي المصري إبراهيم عادل.

مصطفى البدري وعربي بدر ثنائي الأهلي يقتربان من الانضمام لسموحة