شاهد.. بيب غوارديولا يركل برناردو سيلفا ممازحاً بعد تبديله في مباراة ودية

المنامة - ياسر ابراهيم - قام الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بركل لاعبه البرتغالي، برناردو سيلفا، خلال مباراة ودية جمعت الفريق مع نادي يوكوهاما الياباني اليوم الأحد.



وقرر غوارديولا استبدال برناردو سيلفا، بحلول الدقيقة 75، ولم يكتف بذلك بل وجه ركلة للاعب البرتغالي عند خروجه من أرض الملعب، على سبيل الممازحة، ليحظى مقطع الفيديو "للواقعة" بتفاعل كبير وانتشار واسع النطاق على منصات التواصل الاجتماعي.



وتغلب فريق مانشستر سيتي على مضيفه يوكوهاما بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، في إطار تحضير النادي الإنجليزي للموسم المقبل 2023-2024.



كما تكفل بتسجيل الثلاثية الأخرى كل من اللاعبين، الإنجليزي جون ستونز، والمهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، والإسباني رودريغو في الدقائق (40، 43، 72) على الترتيب.



في حين وقع على ثلاثية يوكوهاما كل من المهاجم البرازيلي، أندرسون لوبيز، والمدافع الياباني، كين ماتسوبارا، ولاعب خط الوسط الياباني، كينتا إينوي، في الدقائق (27، 37، 86) على الترتيب.



ويعتبر برناردو سيلفا (28 عاما) أحد العناصر الأساسية في تشكيل بيب غوارديولا، لكن تقارير صحفية زعمت أن اللاعب يفكر بالرحيل عن صفوف نادي مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.



المصدر: مواقع الكترونية



- فيديو :