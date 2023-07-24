الهلال السعودي دخل السباق لضمه.. هل ينجح في إنهاء أزمة مستقبل مبابي؟

المنامة - ياسر ابراهيم - كشفت تقارير صحفية عن رغبة إدارة نادي الهلال السعودي في ضم كيليان مبابي (24 عاما)، نجم باريس سان جرمان الفرنسي، بعدما ترددت أنباء عن صفقة لضمه.



وبدأ سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، السبت، جولته الاستعدادية للموسم المقبل في اليابان، من دون مبابي، الذي جاء غيابه عن هذه الجولة الاستعدادية وسط الحديث عن خلاف مع إدارة النادي الباريسي، بشأن عقده الذي ينتهي في صيف 2024.



ولا يزال مبابي، بطل مونديال 2018 ووصيف مونديال 2022 الذي توج هدافا له، محط الأنظار بسبب الغموض المثار بشأن مستقبله، إذ ينتهي عقده في يونيو 2024، مما يعني أنه سيصبح حينها لاعبا حرا للانتقال إلى أي ناد آخر، من دون أي مقابل يحصل عليه ناديه.



لكن النادي الباريسي لن يقبل برحيله مجانا، وفق تقارير متطابقة، إذ طلب منه التوقيع على عقد جديد أو الرحيل هذا الصيف.



وقال موقع "غول" الرياضي إنه بعد رفضه تمديد عقده مع باريس سان جرمان، وعدم إعلان قراره رغم المدة الممنوحة من الفريق له لتوضيح موقفه، فقد تم استبعاده من قائمة الفريق لرحلة اليابان.



ويعتقد سان جرمان أن مبابي يخطط للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني مجانا في غضون عام، عند نهاية عقده، بحيث يحصل على إجمالي عقده الضخم من النادي الفرنسي، ثم يحصل على مقابل ضخم آخر من ريال مدريد، عند الانتقال إليه من دون مقابل للنادي الباريسي الصيف المقبل.



والنادي منفتح على أي عرض، وفق صحيفة "ليكيب" الفرنسية، مما يعني أن الأندية يمكنها التفاوض على صفقة ضم المهاجم الموهوب، وهذا يشمل الهلال السعودي، وهو نفس الفريق الذي عرض على الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عقدا يزيد عن مليار دولار وفق تقارير.



وقال موقع "غول" إن الهلال انضم إلى هذه المطاردة. مشيرا إلى أنه مستعد لدفع 200 مليون يورو سنويا لمبابي، مع دفع 200 مليون يورو للنادي الباريسي في صورة رسوم انتقال هذا الصيف.



والنادي السعودي وفق هذا العرض يخطط لإتاحة الفرصة للاعب للذهاب لمدريد إذا نجح فى الظفر بخدماته لعام واحد، فالعرض المذكور يشمل أيضا خيار مغادرة الهلال إلى مدريد، وعلى الرغم من أن مبابي "متردد" في اللعب بالمملكة، إلا أن خيار الخروج من باريس الذي قدمه له الهلال قد يكون مهما له لأنه قد ينتهي به المطاف بعدم اللعب لمدة 12 شهرا، وفق "غول".



لكن "غول" توقع أن ينتهي المطاف بمبابي في سانتياغو برنابيو في مرحلة ما، على الرغم من أنه تجاهل سابقا اهتمام ريال مدريد به واستمر حتى الآن في باريس.



وكان موقع "فوربس" توقع أن يتلقى باريس سان جرمان عرضا من السعودية "من شأنه أن يحطم الرقم القياسي العالمي للانتقالات الذي ُسجل عند التعاقد مع نيمار من نادي برشلونة في عام 2017".



ومع ذلك، قال موقع صحيفة "ماركا" الإسبانية إن "كل الطرق تؤدي بالفرنسي نحو ملعب سانتياغو برنابيو.. علينا الانتظار حتى يتحقق ذلك".



وتحدثت تقارير في إنكلترا عن اهتمام جاد لأرسنال بضم اللاعب الشاب، واستعداد الفريق للتضحية بأحد نجومه لإتمام الصفقة.



وقال موقع "Football transfers" إن أرسنال مستعد حتى لبيع نجمه البرازيلي غابرييل مارتينيلي من أجل توفير الأموال، ومنح المساحة في تشكيلته لضم المهاجم الفرنسي.



المصدر: الصحافة الأمريكية