بعثة الزمالك تصل السعودية للمشاركة في البطولة العربية

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى السعودية استعدادا للمشاركة في البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الحالي.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية