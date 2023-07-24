رضا عبدالعال: كولر يتحمل مسؤولية هزيمة الأهلي أمام بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي سبب خسارة الأهلي من بيراميدز بثلاثية نظيفة في بطولة الدوري الممتاز.

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وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"من وجهة نظري أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي سبب الخسارة الكبيرة من بيراميدز مساء اليوم في بطولة الدوري الممتاز ".

وتابع:"كولر تعامل بشكل خاطئ مع المباراة ولم يحترم فريق بيراميدز ".



رضا عبدالعال: الهزيمة أفسدت فرحة اللاعبين بالدوري

وواصل :" من وجهة نظري أن خسارة فريق الأهلي من بيراميدز أفسدت فرحة اللاعبين في الفوز ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم".

وأتم :"السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بدأ مباراة بيراميدز بشكل خاطئ ".

