شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى عبد الرازق: كان نفسى أختم حياتى ببطولة لجمهور المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ميمى عبد الرازق، المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدى: "كان نفسى أختم حياتى ببطولة للنادى المصرى وجمهوره، وتم تكليفى بالمهمة من قبل كامل أبو على، رئيس النادى، لبقاء النادى في الدورى الممتاز، وأعتذر للجمهور عن فقدان البطولة، وهناك بعض الأشخاص يهاجموننى على وسائل التواصل الاجتماعى بمعاونة بعض الأشخاص التى تحلم بالجلوس مكانى.

وأضاف ميمى عبد الرازق، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق: "إن التونسى إلياس الجلاصى مدافع وسط الفريق تعرّض للإصابة وفي انتظار نتيجة الأشعة، مشيرا إلى أن التشخيص المبدئى الإصابة بالرباط الصليبى".

وتابع: "إن الفريق حاليا متواجد في الإسكندرية بسبب مواجهة الأهلى يوم الأربعاء المقبل في بطولة الدورى الممتاز، ثم الانتظار لمواجهته فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، حيث يواجه المصرى الفائز من مباراة الأهلى والداخلية فى دور الـ16.

وخسر فريق المصرى البورسعيدى لقب بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة أمس عقب الهزيمة أمام سيراميكا بنتيجة 4/1 في اللقاء الذى جمعهم على استاد برج العرب بالإسكندرية.