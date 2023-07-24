شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: رمضان صبحى لن يعود للأهلى.. وثنائى الزمالك أبرز صفقات بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هانى سعيد، المدير الرياضى لنادى بيراميدز، أنه سوف يتم الإعلان عن الصفقات الجديدة للفريق خلال أيام، على رأسهم يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، لاعبا فريق الزمالك، اللذان انتهت عقودهما مع القلعة البيضاء وضمهما في صفقة انتقال حر، وضم مصطفى فتحى بشكل نهائي للفريق، حيث المفاوضات مع فريق التعاون السعودى لم تستغرق وقتا طويلا.

وأضاف هانى سعيد، خلال تصريحات تليفزيونية: "عقود الثنائى شريف إكرامى وأحمد فتحى انتهت مع نادى بيراميدز بنهاية الموسم الحالي، وأتوقع التجديد لهما من قبل إدارة النادى، حيث السياسة العامة داخل النادى الحفاظ على القوام الأساسى للفريق الموسم المقبل".

وعن عودة رمضان صبحى للنادى الأهلى قال هانى سعيد: "الأهلي لم يطلب عودة رمضان صبحي واللاعب مستمر معنا ورمضان صبحي سيرحل في حالة وجود عرض أوروبي مناسب له ولبيراميدز، وبخلاف ذلك فهو مستمر معنا، حيث من المتوقع احتراف إبراهيم عادل، لاعب الفريق، خلال المرحلة المقبلة، في حال تلقيه عرضا من قبل أحد الأندية الكبيرة في أوروبا".

وعلق هانى سعيد على المشادة التى بين الثنائى حسين الشحات لاعب الأهلى، ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز قائلا: "سوف ندرس بتقدم بشكوى ضد لاعب الأهلى بسبب التجاوز فى حق لاعب الفريق إلى لجنة التظلمات، حيث استغربت من تصرف اللاعب".

وكان فريق بيراميدز قد حقق الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد على استاد الدفاع الجوي، والمؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز تلقى الأهلي الهزيمة الأولى في الدوري هذا الموسم، وتوقفت سلسلة اللا هزيمة مع مارسيل كولر، وتوقف رصيد الأهلي عند 82 نقطة، فيما وصل رصيد بيراميدز إلى 73 نقطة في وصافة الدوري.