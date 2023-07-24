شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يقرر عودة لاعبى الأهلى لملعب التتش بعد الهزيمة من بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عودة لاعبيه إلى ملعب مختار التتش، عقب الهزيمة من بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين والمؤجلة من الجولة الـ28 لمسابقة الدوري المصري، من أجل عقد محاضرة مع اللاعبين وشرح الأخطاء والسلبيات التي حدثت في المباراة.

وجرى العرف لدى مارسيل كولر على اصطحاب لاعبي الأهلي من ملعب المباراة إلى ملعب مختار التتش، في حال الهزيمة أو عدم تقديم مستوى مرضي في المباراة.

وأبدى مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحفظه على الأداء الذي قدمه لاعبو الفريق أمام بيراميدز، مؤكدًا أن جميع اللاعبين غاب عنهم التركيز خلال مباراة اليوم، وهو ما استغله المنافس.

وقال كولر، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي: «رغم غياب تركيز لاعبي الأهلي إلا أن الفريق أتيحت له العديد من الفرص ولكن لم تُستغل».

وأضاف: «حصلنا على جميع البطولات التي شاركنا بها هذا الموسم. الدوري حسم بشكل رسمي وتوجنا باللقب وبفارق كبير عن أقرب المنافسين لنا».

وتابع: «لا يوجد فريق في القارة خاض عدد المباريات التي خاضها الأهلي، ومن الطبيعي أن يشعر أي لاعب أنه غير قادر بدنيًّا أو ذهنيًّا بسبب الإرهاق والتعب، فالجميع في احتياج إلى راحة، ولن أستمر في الضغط على اللاعبين».

وطالب المدير الفني جميع القائمين على اللعبة بإتاحة الفرصة لهؤلاء اللاعبين من أجل الحصول على راحة، والتعامل معهم على أنهم بشر تعرضوا لحالة من الإرهاق الشديد بسبب ضغط المباريات المتوالي.

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بتأكيد أن المباراة كانت تحصيل حاصل، وفرصة للوقوف على مستوى بعض اللاعبين من خلال منحهم الفرصة للمشاركة.