شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة المصرى فى ختام الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة بالنادى الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، دون راحة، للتحضير لمباراته أمام المصري البورسعيدي المحدد لها الأربعاء المقبل، والمؤجلة من الأسبوع الثلاثين من عمر المسابقة المحلية.

ويتدرب الأهلي اليوم دون راحة عقب الانتهاء من مباراته مع بيراميدز أمس الأحد والمؤجلة من منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، على وضع برنامج مباراة المصري والوحدات التدريبية التي سيؤديها الفريق على مدار اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء قبل السفر إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق والمبيت بها استعدادا لآخر مبارياته في الموسم الحالي من مسابقة الدوري المصري، والتي حسم الفريق الأحمر لقبها قبل خوض آخر 5 مباريات له من عمر المسابقة.