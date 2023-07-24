شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز يكشف حجم إصابة محمد حمدى ومدة غيابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنيري، طبيب فريق الكرة بنادي بيراميدز، أن الأشعة التي خضع لها محمد حمدي، الظهير الأيسر للفريق، أثبتت إصابته بجزع في أربطة الكاحل.

وخرج محمد حمدي مصابا في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي بالدوري بعد تعرضه لالتحام قوي، وتم نقله لمستشفى الجوي القريبة من ملعب المباراة.

وأشار الطبيب إلى أن الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بجذع في أربطة الكاحل، ويحتاج وضع قدمه في الجبس لمدة أسبوع، على أن يغيب لقرابة ثلاثة أسابيع، موضحا أنه سيخضع لأشعة رنين مغناطيسي خلال 48 ساعة لتحديد مدى قوة الإصابة بشكل أكبر.