شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مولودية الجزائر: الزمالك تفاوض معى عبر "وكلاء" لضم أيوب عبد اللاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد حكيم، رئيس نادي مولودية الجزائر: "أيوب عبد اللاوي، لاعب الفريق، ضمن مشروع النادى، وسوف يستمر معنا الموسم المقبل، ويمتلك موهبة كبيرة منذ انضمامه الموسم الماضى، والزمالك تفاوض معى لضمه عن طريق أحد وكلاء اللاعبين، ولا يوجد شرط جزائى في عقده".

وأضاف رئيس مولودية الجزائر، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق: "كنت أرغب في ضم أحمد القندوسى لاعب الأهلى الحالي، ولكن رغبة اللاعب حسمت انتقاله إلى الفريق الأحمر".

على جانب آخر وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى السعودية، استعدادا للمشاركة في البطولة العربية المقرر انطلاقها يوم 27 يوليو الحالي.

ويرأس البعثة جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.