اخبار الرياضه

الأهلي يوقع عقوبة مالية كبيرة على حسين الشحات بعد واقعة لاعب بيراميدز

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوقع عقوبة مالية كبيرة على حسين الشحات بعد واقعة لاعب بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للأهلي توقيع عقوبة مالية كبيرة على حسين الشحات، لاعب الفريق الأحمر، بسبب ما بدر منه تجاه محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، عقب نهاية مباراة الفريقين التي جمعتهما مساء الأحد في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الممتاز.

 

وحرص حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الصلح مع محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، بعد المشادة التي جرت بينهما عقب مباراة الأهلى وبيراميدز، التي أقيمت مساء اليوم ببطولة الدوري الممتاز.

 

جاء الصلح في حضور هاني سعيد، المدير الرياضي لفريق بيراميدز، وفي وجود بعض لاعبي الفريقين، الذين حرصوا على تسوية الموقف، في إطار العلاقة الطيبة التى تجمع بين الشحات وجميع لاعبي  بيراميدز.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا