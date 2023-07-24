شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوقع عقوبة مالية كبيرة على حسين الشحات بعد واقعة لاعب بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للأهلي توقيع عقوبة مالية كبيرة على حسين الشحات، لاعب الفريق الأحمر، بسبب ما بدر منه تجاه محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، عقب نهاية مباراة الفريقين التي جمعتهما مساء الأحد في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الصلح مع محمد الشيبي، لاعب فريق بيراميدز، بعد المشادة التي جرت بينهما عقب مباراة الأهلى وبيراميدز، التي أقيمت مساء اليوم ببطولة الدوري الممتاز.

جاء الصلح في حضور هاني سعيد، المدير الرياضي لفريق بيراميدز، وفي وجود بعض لاعبي الفريقين، الذين حرصوا على تسوية الموقف، في إطار العلاقة الطيبة التى تجمع بين الشحات وجميع لاعبي بيراميدز.