شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط: معاقبة حسين الشحات حال تقديم شكوى رسمية ضده من لاعب بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو لجنة الانضباط باتحاد الكرة، أن صلح حسين الشحات لاعب الأهلي، ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، يعتبر تنازلا من جانب المجني عليه، وبالتالي لن تتخذ اللجنة عقوبة ضد الشحات.

وأوضح مسئولو لجنة الانضباط أن الحالة الوحيدة التي يحق فيها للجنة التدخل ومعاقبة الشحات هو تلقيها شكوى رسمية من لاعب بيراميدز ضد الشحات، وفي هذه الحالة يتم فتح التحقيق في الواقعة ومراجعة الفيديوهات الخاصة بها.