صفع انتهى بالصلح.. خناقة شوارع بين حسين الشحات ولاعب بيراميدز

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت مباراة الأهلي وبيراميدز، التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية، اشتباك بالأيدي بين حسين الشحات لاعب الفريق الاحمر، ومحمد الشيبي لاعب السماوي.

وبحسب موقع مصراوي، دخل حسين الشحات في اشتباك مع لاعب بيراميدز محمد الشيبي، بدأ بالحديث بين الطرفين وارتفاع الاصوات، إلى ان قام حسين الشحات بصفع الشيبي على وجهه بشكل قوي".

أضاف المصدر: "دخل بعض اللاعبين في اشتباك بعد صقع حسين الشحات لمحمد الشبيبي، وتدخل الاجهزة الفنية لفض الاشتباك".

أًوضح المصدر: "قام حسين الشحات بعد ذلك بالدخول إلى غرفة ملابس بيراميدز، وقدم اعتذار لمحمد الشيبي، وقام بتقبيل رأسه لتنتهي الأزمة".