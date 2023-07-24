شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تبدأ اليوم رحلة الدفاع عن لقب بطولة العالم لناشئى الاسكواش أمام أسكتلندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ منتخب مصر لناشئات الاسكواش، اليوم الاثنين، رحلة الدفاع عن لقب بطولة العالم، وذلك عندما يصطدم بنظيره الأسكتلندي، خلال منافسات الفرق التى تستضيفها ملبورن الأسترالية.

وتقع مصر فى المجموعة "A" التي تضم منتخبي أسكتلندا وكندا، ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأسكتلندي اليوم، على أن يواجه المنتخب الكندي غداً الثلاثاء.

وتضم قائمة الفراعنة 4 لاعبات، تحت قيادة أشرف حنفي مدرب المنتخب، هن: أمينة عرفي، فيروز أبو الخير، زينة زين، ونور مجاهد.

وتوج منتخب مصر لناشئات الاسكواش ببطولة العالم على مدار 9 نسخ منذ إقامتها جاءت كالتالى:

ـ موسم 2019 فى ماليزيا وحصدت هانيا الحمامى لقب المنافسات الفردية

ـ موسم 2017 فى نيوزيلاندا وحصدت روان العربى لقب المنافسات الفردية

ـ موسم 2015 فى نيثرلاند وحصدت نوران جوهر لقب المنافسات الفردية

ـ موسم 2013 فى بولندا وحصدت نور الشربينى لقب المنافسات الفردية

ـ موسم 2011 فى بلجيكا وحصدت نور الطيب لقب المنافسات الفردية

ـ موسم 2009 فى الهند وحصدت نور الشربينى لقب المنافسات الفردية

ـ موسم 2007 فى هونج كونج وحصدت رنيم الوليلى لقب المنافسات الفردية

ـ موسم 2003 وحصدت أمنية عبد القوى لقب المنافسات الفردية وحصلت مصر على لقب وصيف بطولة العالم

ـ موسم 1999 وتوجت بها مصر على حساب بلجيكا وحصدت نيكول ديفيد لقب المنافسات الفردية