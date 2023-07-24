مجدي عبد الغني: تصريحات كولر عقب خسارة بيراميدز رائعة

ياسر رشاد - القاهرة - قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق ، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تحدث عقب المباراة أمام بيراميدز فى المؤتمر الصحفى بشكل رائع ولديه كل الحق.

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وأضاف مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" تصريحات مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب مباراة بيراميدز أمس مميزة، لأن بالطبع اللاعبين فى حال إجهاد كبيرة للغاية ، بسبب ضغط المباريات واتحاد الكرة يتحمل المسؤولية.

مجدي عبدالغني : إتحاد الكرة يتحمل مسؤولية خسارة الأهلي

وأضاف:" اتحاد الكرة ورابطة الاندية تتحمل المسؤولية فى ضغط المباريات وطبيعي لاعبي النادي الأهلي متأثرة بسبب ذلك مفيش راحة.