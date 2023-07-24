شكرا لقرائتكم خبر عن المغربى حمزة الركراكى يصل الإسكندرية اليوم للتفاوض مع الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل المغربي حمزة الركراكي، مدافع فريق نهضة البركان المغربي، الإسكندرية اليوم، الاثنين، للتفاوض مع مسئولى نادي الاتحاد السكندري حول ارتداء قميص زعيم الثغر الموسم المقبل. ويُجيد الركراكي، البالغ من العمر ( 26 عاماً)، اللعب فى مركز قلب الدفاع أو وسط مدافع، ويلقى اهتمام وإشادة مسئولى نادى الاتحاد.

وتسبب رحيل زوران المدير الفنى للاتحاد وعدم الإعلان عن المدير الفنى الجديد فى تأجيل الإعلان عن المفاوضات الرسمية مع اللاعب المغربى، إلا أن محمد مصيلحى رئيس النادى نجح موخرا فى إنهاء الإجراءات الخاصة بوصول اللاعب إلى الإسكندرية والتفاوض معه ثم التوقيع.

ويسعى مجلس إدارة نادى الاتحاد لحسم ملف المدير الفنى وذلك قبل الإعلان عن أسماء الراحليين أو التفاوض مع عدد من الصفقات لتدعيم الفريق.