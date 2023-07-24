شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات دفاعية فى تشكيل المصرى قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة ميمي عبد الرازق، على معالجة الأخطاء الدفاعية بالفريق وذلك بعدما استقبلت شباك المصرى 4 أهداف في مواجهة سيراميكا الأخيرة بنهائي كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي جمعت الفريقين مساء السبت وانتهت بهزيمة المصري بنتيجة 4/1.

ومن المقرر أن يعتمد جهاز المصري على ثنائية عماد بوبكر وعمرو موسى، بدلاً من الاعتماد على إسلام أبو سليمة والذى جانبه التوفيق فى اللقاء الماضي أمام سيراميكا، وذلك خلال اللقاء المرتقب للمصري أمام الأهلي.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الأهلي في الثامنة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، وذلك ضمن مؤجلات مسابقة الدوري العام، واستأنف الفريق البورسعيدي مرانه استعداداً للقاء المرتقب.

في ذات السياق، وعد مجلس إدارة النادي المصري لاعبي الفريق بصرف المستحقات المتأخرة عن المواسم السابق قبل نهاية الموسم الجاري، وذلك لتحفيزهم قبل لقاء الأهلي المرتقب في الدوري، ويتبقى للاعبي المصري مستحقات شهرين فقط من الموسم الجاري.