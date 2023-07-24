شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد 2004 يواجه النرويج ودياً اليوم استعداداً لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب ناشئى كرة اليد مواليد 2004 نظيره النرويجي ودياً فى معسكر السويد استعدادا لبطولة العالم للناشئين لكرة اليد، التى تستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 2 إلى 13 أغسطس 2023.

- تقام مباراة منتخب مصر ومنتخب النرويج فى تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت القاهرة اليوم الاثنين الموافق 24 يوليو الجارى.

- تقام مباراة منتخب مصر و منتخب السويد فى تمام الساعة 7:15 مساء بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو الجاري.

- تقام مباراة منتخب مصر و منتخب الدنمارك فى تمام الساعة 10:00 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الاربعاء الموافق 26 يوليو الجارى.

منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين يلعب ببطولة العالم القادمة ضمن منتخبات المجموعة الثالثة و التى تضم منتخب مصر الوطنى و منتخب ايسلندا و منتخب اليابان و منتخب جمهورية التشيك.

تضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004 ببطولة العالم كرام كردى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى لكرة اليد رئيسا للبعثة و محمد الالفى المدير الفنى للمنتخبات الوطنية المصرية و وائل عبد العاطى مدرب الفريق و الكابتن وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى الفريق و محمد عبد المنعم مدير ادارى و حازم حامد محلل فنى و الدكتور رومانى نبيل اخصائي علاج طبيعي.

و تضم قائمة اسماء اللاعبين كل من : يوسف ناجي - يوسف وليد - عمر الخطيب - فيراس مروان - محمد وائل - زياد حشاد - محمد عماد أوكا - أحمد محمد خوجة - زياد عبد الرحيم - ياسين محمد - بلال إبراهيم - عمر أحمد حمدي - عمر عدلان - محمد عبد الغني - أحمد تغيان - معاذ إبراهيم - محمد صلاح السيد.