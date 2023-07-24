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استعدادا للموسم الثانى.. "كابيتانو مصر" يعلن مواعيد اختبارات مواليد 2009 بالمحافظات

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القاهرة - سامية سيد - بدأت التجهيزات لانطلاق برنامج "كابيتانو مصر" للموسم الثاني، فى إعلان مواعيد إجراء الاختبارات لمواليد 2009 بكافة محافظات الجمهورية تحت إشراف كوكبة من النجوم ورموز المصرية. 

 

مواعيد الاختبارات كالتالي:

 

1- سوهاج  أيام 12 و13 يوليو 2023، في ملاعب مركز شباب مدينة سوهاج

 

2- اسوان أيام 15 و16 يوليو 2023 في  ملاعب جامعة  اسوان

 

3- المنيا أيام  19 و20 يوليو 2023 في ملاعب النادي الرياضي بالمنيا الجديدة.

 

4- بورسعيد أيام  24 و25 يوليو 2023 في ملاعب  المدينة في بورسعيد للموهوبين في محافظات السويس والاسماعيلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد.

 

5- البحيرة أيام  30 و31 يوليو 2023 في ملاعب مركز شباب الحرية بمدينة دمنهور  للموهوبين من محافظات الاسكندرية ومطروح والبحيرة.

 

6- المنوفية أيام  5 و5 أغسطس 2023 في ملاعب نادي الجمهورية بشبين الكوم للموهوبين من محافظات الدلتا.

 

7- الغربية أيام  9  و10 أغسطس 2023 في ملاعب نادي بلدية المحلة للموهوبين من محافظات الدلتا.

 

8 - القاهرة أيام  13 و14 أغسطس 2023 في ملاعب مركز شباب الجزيرة.

 

اشتراطات اجراء الاختبارات كابيتانو مصر الموسم الثاني:

 

1- أن يكون المتقدم للاختبارات مواليد 2009 (14 سنة) الحضور بصورة شهادة الميلاد .

 

2-  أن لا يكون مسجل باى نادى أو هيئة رياضية

 

2- حضور الاختبارات بزى رياضى (شورت - تيشيرت – حذاء رياضى)

 

4- التسجيل من خلال الاستمارة بالرابط الإلكترونى

 

 

5- الالتزام بالبرنامج الزمنى والمواعيد المحددة لكل محافظة

 

6- الاختبارات مجانية بدون اي مقابل مادي وبدون دفع اي رسوم على الاستمارات

 

يمكن التسجيل عن طريق الباركود

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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