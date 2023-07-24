شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب السولية ومتولى عن الأهلى أمام المصرى فى ختام الدورى والان مع تفاصيل الخبر
ويواصل الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي أداء برنامجهما التأهيلي على هامش تدريبات الأهلي الجماعية، تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة، والذي يرى صعوبة لحاق الفريق بالمباراة القادمة ضد المصري في ختام منافسات الدوري والمقرر لها الأربعاء المقبل، وقد يستمر الغياب فى مباراة الداخلية بدور الـ16 لبطولة كأس مصر.
ويكثف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع أكثر من مهاجم أجنبي تحسباً لفشل التعاقد مع البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم حيونبوك هيونداي الكوري الجنوبي، باعتباره الخيار الأول لمارسيل كولر المدير الفني بعد فشل التعاقد مع الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي.
ويجري مسئولو الأهلي محاولة أخيرة مع جيونبوك الكوري لإنهاء صفقة سوزا، فى ظل رغبة النادي الكوري الجنوبي فى الإبقاء على اللاعب ورفض بيعه، فيما يحاول مسئولو النادي الأهلي إقناعهم بالموافقة على العرض، بعد حسم المفاوضات بين الناديين بشكل رسمي، قبل أن يتراجع النادي الكوري عن اتفاقه.
ويوجد أكثر من اسم مرشح لتدعيم هجوم الأهلي حال فشل التعاقد مع سوزا، أبرزهم سوري كابا مهاجم ميتلاند الدنماركي، وأكور أدامز مهاجم ليلستروم النرويجي، والبرازيلي أندرسون لوبيز مهاجم يوكوهاما مارينوس الياباني.
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