شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب السولية ومتولى عن الأهلى أمام المصرى فى ختام الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل غياب عمرو السولية ومحمود متولي لاعبي الأهلي عن مباراة المارد الأحمر الأخيرة فى الدورى أمام المصرى، فى ظل معاناة السولية من شد فى العضلة الخلفية، بينما يعاني محمود متولي من الإصابة بجزع فى كاحل القدم، وغابا عن الأهلي قرابة الشهر بسبب تلك الإصابة.

ويواصل الثنائي عمرو السولية ومحمود متولي أداء برنامجهما التأهيلي على هامش تدريبات الأهلي الجماعية، تحت إشراف الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة، والذي يرى صعوبة لحاق الفريق بالمباراة القادمة ضد المصري في ختام منافسات الدوري والمقرر لها الأربعاء المقبل، وقد يستمر الغياب فى مباراة الداخلية بدور الـ16 لبطولة كأس مصر.