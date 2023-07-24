شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريبه الأول فى السعودية اليوم استعدادًا للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك ، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، أول تدريباته فى السعودية بعدما وصلت البعثة مساء أمس، الأحد، وسط استقبال حافل، ويحرص المدير الفني على تخفيف الحمل البدنى بعد رحلة السفر، وتأهيل اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل المشاركة فى البطولة التى تنطلق فى الفترة من 27 يوليو الجارى وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

ويبدأ الزمالك مشواره فى البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي الجمعة 28 يوليو، ثم الشباب السعودي الاثنين 31 من الشهر ذاته، ثم النصر 3 أغسطس.

وتأتى مواعيد مباريات الزمالك في البطولة كالتالى..

الزمالك × الاتحاد المنستيرى ـ 28 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.. الزمالك × الشباب ـ 31 يوليو ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.. الزمالك × النصر ـ 3 أغسطس ـ ملعب مدينة الملك فهد بالطائف ـ تقام المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.