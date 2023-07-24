«كان ممكن وسهل جدًا إني أقوم بنفس الرد» .. لاعب بيراميدز يكشف كواليس «قلم الشحات»

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث محمد الشيبي ظهير نادي بيراميدز، عن واقعة صفعه من حسين الشحات لاعب الأهلي بعد مباراة الفريقين.

وكتب محمد الشيبي عبر صفحته على انستجرام: «تعرضت للسب والشتم بأمي وأبي في مباراة السوبر بالإمارات، ومباراة اليوم مع مضايقات وضرب في المباراتين قبل واقعة اليوم وقبل الصفع، كان فيه تهديد بكسر قدمي، حيث قال لي (لو كنت بدأت الماتش كنت كسرت رجلك)، وهو تهديد يهدد سلامة مستقبلي الكروي في الدوري المصري».

وأضاف: «كان ممكن وسهل جدًا إني أقوم بنفس الرد أو أكثر ولكن القانون الداخلي للنادي واحترامي لمسؤولي نادي بيراميدز، جعلني أتفادى أي رد في تلك اللحظة».

وتابع: «فيديو الصلح كان أمام صحفيين وجاء بطلب من الطرف الأخر، بعد العلم بأن فيديو الصفع تم نشره على المواقع، التأكيد على تهديدي بالكسر في قدمي يهدد مسيرتي الكروية في الدوري المصري».

كان حسين الشحات صفع لاعب بيراميدز على وجهه عقب نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري ولكن توجه اللاعب إلى الشيبي، أمام غرف خلع ملابس بيراميدز، واعتذر له عما ما بدر منه عقب نهاية المباراة.