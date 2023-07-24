شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يسقط فى فخ الهزيمة المحلية الأولى بعد 39 مباراة مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق بيراميدز سلسلة اللاهزيمة للنادي الأهلي محليا تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، وذلك بعد 39 مباراة محلية خاضها الأحمر تحت قيادته، وذلك منذ توليه المسؤولية فى بداية الموسم الجاري، حيث لم يتلق كولر أى هزيمة محلية سابقة قبل مواجهة بيراميدز.

وحقق فريق بيراميدز الفوز على الأهلي بثلاثة أهداف فى المباراة التي جمعتهما أمس، الأحد، باستاد الدفاع الجوي، والمؤجلة من الأسبوع الثامن والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري.

وقاد كولر النادي الأهلي فى 39 مباراة محلية، بواقع 33 مباراة في الدوري العام، فاز خلال 25 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراة وحيدة، و4 مباريات بكأس مصر فاز بها جميعاً، ومباراتين بكأس السوبر المصري فاز بهما أيضاً.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة المصري الأربعاء المقبل، فى اللقاء المؤجل من عمر مسابقة الدوري والذي يجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتلقى الأهلي الهزيمة الأولى في الدوري هذا الموسم، وتوقفت سلسلة اللا هزيمة مع مارسيل كولر، وتوقف رصيد الأهلي عند 82 نقطة، فيما وصل رصيد بيراميدز إلى 73 نقطة في وصافة الدوري.