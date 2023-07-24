شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفى لإعلان مشروع اكتشاف المواهب الرياضية بكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بأحد فنادق القاهرة، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان تدشين مشروع جديد لاكتشاف المواهب المصرية بكرة القدم.

من جهته عبر جون فايولا، وكيل اللاعبين المعروف، عن سعادته بالقدوم إلى مصر مرة أخرى، مؤكدا أن مصر تطورت كثيرا منذ آخر زيارة لها منذ سنوات، وأنها تمتلك العديد من اللاعبين الواعدين أصحاب المهارات الجيدة، وهو ما شجعه على القدوم إلى مصر لانتقاء هؤلاء اللاعبين ومساعدتهم للاحتراف بأكبر الأندية خارج مصر.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالشكر لمجموعة العمل معبرا عن سعادته بما تحدث عنه جون فيولا على أن مصر بالفعل تغيرت للأفضل منذ زيارته لمصر منذ سنوات.

وأوضح وزير الرياضة أن منظومة الكرة بمصر جزء من منظومة الرياضة المصرية، مضيفا أننا قدمنا دوري مراكز الشباب بمشاركة أكثر من 30 ألف لاعب من سن 17 إلى 28 عام.

وأشار صبحي إلى مشروع كابتيانو والذي يعد من أهم المشروعات المتواجدة بمصر والتى تتم بالتعاون مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدا على أن وزارة الشباب والرياضة تواجدت بمشروع كابتيانو فى جميع الأماكن بمصر وحاليا نقوم بتنفيذ المرحلة الثانية ونسير بخطى ثابتة وناجحة فى هذا المشروع.

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى المشروع الثالث والذي يتم تنفيذه برعاية الوزارة وهو " show case" والذي سوف يتم تنفيذه بمصر خلال الفترة القادمة، مضيفا أننا نقوم بمد أيدينا لجميع الشركاء فى القطاع الخاص من اجل تطوير الرياضة المصرية والارتقاء بها، وأكد صبحي على أننا سوف نقوم بربط المشروعات الثلاثة" دوري مراكز الشباب ، وكابيتانو ، show case "، وطالب صبحي القائمين على مشروع "show case " بأن يتم الاعلان عن كافة التفاصيل لاتاحة الفرصة لجميع أبناؤنا بمصر للاشتراك فى المشروع.

ويشارك في مشروع "The Showcase" أكثر من "400" لاعب متميز من مصر ، نيجيريا، والكونغو ، وغانا للتنافس لخوض تجربة الاحتراف في أوروبا، في وجود العديد من الأندية الأسبانية وعلى رأسهم ريال بيتيس سيلتا فيجو وبلد الوليد.

وسوف يتم استضافة الحدث على ملاعب نادى النادى بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 7 حتى 18 أغسطس المقبل على أن تكون المراحل السنية المستهدفة للمشروع بداية من سن 17 سنة.