موعد مباراة الزمالك القادمة فى البطولة العربية

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك للمشاركة فى منافسات البطولة العربية، التي تقام بالسعودية فى الفترة من 27 يوليو وحتى 12 أغسطس المقبل.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويبدأ الزمالك مشاركته في البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي الجمعة 28 يوليو، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

جدول مباريات الزمالك فى البطولة العربية

ويخوض الزمالك مبارياته بالبطولة العربية أمام الاتحاد المنستيرى الجمعة المقبل، ثم الزمالك والشباب السعودى يوم 31 يوليو يليها الزمالك والنصر يوم 3 أغسطس.

قائمة الزمالك فى البطولة العربية

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة العربية كلا من: