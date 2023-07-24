شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك للمشاركة فى منافسات البطولة العربية، التي تقام بالسعودية فى الفترة من 27 يوليو وحتى 12 أغسطس المقبل.موعد مباراة الزمالك القادمة
ويبدأ الزمالك مشاركته في البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي الجمعة 28 يوليو، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.جدول مباريات الزمالك فى البطولة العربية
ويخوض الزمالك مبارياته بالبطولة العربية أمام الاتحاد المنستيرى الجمعة المقبل، ثم الزمالك والشباب السعودى يوم 31 يوليو يليها الزمالك والنصر يوم 3 أغسطس.قائمة الزمالك فى البطولة العربية
وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة العربية كلا من:
حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.
خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.
خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".
خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.
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