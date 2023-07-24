شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحق للأهلي أو بيراميدز التقدم بشكوى للانضباط أم التظلمات فى واقعة الشحات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بلجنة المسابقات أنه لا يحق للأهلي أو بيراميدز التقدم بشكوى للجنة الانضباط بعد صدور قرار من رابطة الأندية، بناءً على تقرير مراقب المباراة حول اللاعب حسين الشحات بإيقافه مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، ويحق لبيراميدز أو الأهلي التقدم للجنة التظلمات فقط على العقوبات التى أصدرتها رابطة الأندية.

وقال المصدر، إن من حق لجنة التظلمات اتخاذ ما تراه من عقوبات، ورفض أو تقليص أو زيادة العقوبة التى أصدرتها رابطة الأندية ضد حسين الشحات لاعب الأهلي بالإيقاف مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة عامر حسين، إيقاف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه، للسلوك غير الرياضى، فى مباراة الأهلي وبيراميدز، طبقا لقائمة العقوبات.

وكان حسين الشحات قد دخل فى مشادة مع محمد الشيبي مدافع بيراميدز فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس فى الدورى وانتهت بفوز السماوى على المارد الأحمر بثلاثية، لينهى بيراميدز سلسلة اللاهزيمة للنادي الأهلي محليا تحت قيادة السويسري مارسيل كولر، وذلك بعد 39 مباراة محلية خاضها الأحمر تحت قيادته، وذلك منذ توليه المسؤولية فى بداية الموسم الجاري، حيث لم يتلق كولر أى هزيمة محلية سابقة قبل مواجهة بيراميدز.