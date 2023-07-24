شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تستضيف كأس العالم لناشئى السلة تحت 17 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب ناشئي السلة فى التأهل إلى بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، بعد الفوز في مباريات البطولة الأفريقية التي أقيمت فى تونس، وتحقيق العلامة الكاملة بالفوز في كل المباريات، وآخرها الفوز على مالى فى نصف النهائي.

ومن المقرر إقامة كأس العالم تحت 17 سنة العام المقبل، على أن تقام البطولة في تركيا بمدينة أنقرة، ويقوم مسئولو الاتحاد الدولى للسلة "فيبا" بتحديد موعد انطلاقها بالتحديد خلال الفترة المقبلة.

وحجز منتخب مصر لكرة السلة ناشئين بطاقة تأهله إلى كأس العالم رسميًا، بعدما نجح فى الفوز على منتخب مالي فى نصف نهائي بطولة أفريقيا بنتيجة 66-58.

وتضم قائمة منتخب مصر للناشئين كلا من: محمد وائل – رامي مجدي – أنس عبد المطلب – علي عسران – أمير مجدي – نور الصاوي – عمر حاتم – عمر موفق – يوسف الحلواني – أحمد ربيع – أحمد فادي – عمر عصام.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت 16 عامًا، عمرو أبو الخير مديرًا فنيًا، أحمد الجارحي مدربًا، هيثم كمال مدربًا، وليد نجيب إداري، زياد والي إداري، وليد عبد الوهاب علاج طبيعي، محمد غانم الفلاح علاج طبيعي، محمود الكوارشي مخطط أحمال بدنية، محمد أشرف توفيق مدرب معايشة، وياسر سعيد مبارك مدرب معايشة.