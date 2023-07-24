شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية والجونة مهتمان بضم مهاجم الأهلى.. وكولر يحسم مصيره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهتم ناديا الداخلية والجونة بضم مصطفى فوزي، مهاجم الأهلي الشاب والعائد من فترة إعارة إلى الداخلية فى الموسم المنقضي، حيث يرغب النادي الشرطي فى تجديد إعارة اللاعب لمدة موسم جديد بعد المستوى المميز الذى قدمه الموسم الماضي.

كما يرغب نادي الجونة العائد إلى الدوري الممتاز فى الحصول على خدمات مصطفى فوزي، بعد تألقه مع الداخلية، لاسيما مع صعوبة قيد اللاعب في قائمة الأهلي للموسم الحالي، في ظل صعوبة حصوله على فرصة بالأهلي.

ويضم الأهلي عدد من المهاجمين فى الوقت الحالي، وهم محمود كهربا ومحمد شريف مع عودة صلاح محسن وقرب التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

ومن المقرر أن ينتظم مصطفى فوزي في تدريبات الأهلي الجماعية بعد نهاية الموسم، بعد تلقيه اتصالا من الجهاز الإداري بالقلعة الحمراء، يخبره فيه بالانتظام في التدريبات عقب نهاية الدوري، قبل حسم مصيره في الموسم المقبل من قبل مارسيل كولر المدير الفني.