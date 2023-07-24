«صفعة لاعب بيراميدز» .. إيقاف حسين الشحات مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه

الشارقة - اميمة ياسر - قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع إدارة المسابقات برئاسة، عامر حسين إيقاف حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضى في مباراة بيراميدز طبقا لقائمة العقوبات.

الشحات اعتدى بالضرب والسب على لاعب بيراميدز، محمد الشيبي، عقب نهاية مباراة الفريقين، بعد استفزازات من اللاعب المغربي للاعب الأهلي.

بيراميدز حقق الفوز على الأهلي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.

بعد المباراة أظهر مقطع فيديو اعتذار حسين الشحات لمحمد الشيبي في حضور هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، غير أن إدارة بيراميدز قررت التقدم بشكوى رسمية وتصعيد الأمور ضد لاعب الأهلي.

كما قررت الرابطة تغريم نادي المصري مبلغ 120 ألف جنيه قيمة إتلاف مدرجات استاد برج العرب وتوريد هذا المبلغ لصالح الإستاد، إلى جانب تغريم نادي المصري مبلغ 100 ألف جنيه تسدد لرابطة الأندية، وذلك لما بدر من الجماهير عقب لقاء فريقهم أمام سيراميكا في نهائي كأس الرابطة.

وخسر المصري نهائي كأس رابطة الأندية المصرية مساء السبت، أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.