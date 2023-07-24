شكرا لقرائتكم خبر عن قطار كابيتانو مصر يصل محافظة بورسعيد فى رابع محطات الموسم الثانى للمشروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم اختبارات الموسم الثاني من المشروع الأكبر فى مجال اكتشاف المواهب الكروية (كابيتانو مصر)، والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمحافظة بورسعيد أيام 24 و25 يوليو الجاري بملاعب المدينة الرياضية ببورسعيد.

ووصل عدد الراغبين فى خوض الاختبارات بمحافظة بورسعيد عن طريق الرابط الإلكتروني إلي 3600 لاعب من مواليد 2009، حيث يستهدف مشروع كابيتانو مصر اكتشاف افضل المواهب الناشئة في رياضة كرة القدم بكافة محافظات الجمهورية لتقديم اجيال جديدة من المواهب الي المنتخبات الوطنية والاندية المصرية والعالمية .

ويشرف علي تنفيذ الاختبارات وعمليات الانتقاء الخاصة بالمشروع اللجنة العلمية والفنية لمشروع كابيتانو مصر برئاسة الدكتور كمال درويش والدكتور محمود سعد والكابتن محسن عبدالمسيح، والكابتن وفريق عمل كابيتانو بالوزارة الإضافة الي لفيف من المدربين واللاعبين القدامي . ومديرية الشباب والرياضية بمحافظة بورسعيد ومديرية الأمن والصحة والسكان بالمحافظة .