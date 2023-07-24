شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة جنا الألفى هدافة مونديال السلة بقطع فى وتر إكيليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيبت جنا الألفى، لاعبة منتخب السلة آنسات تحت 19 سنة، بقطع فى وتر إكيليس، بعد تعرضها للإصابة فى مباراة المنتخب أمام إيطاليا فى مباراة تحديد المركزين الـ 11 والـ 12 بكأس العالم التى أقيمت بإسبانيا.

ووفقا للفحوصات التي خضعت لها اللاعبة فإنها تغيب عن صالات السلة 6 أشهر للتأكد من تمام شفائها من الإصابة.

وكانت جنا الألفى قد فازت بلقب هدافة البطولة ، برصيد 150 نقطة ، جمعتها خلال مباريات البطولة ، والتي حققت مصر خلالها المركز الـ 12 بعد الخسارة أمام إيطاليا في المراكز الترتيبية .

وكان المنتخب المصرى قد خسر المباراة الأولى أمام التشيك، بينما فاز على الصين فى الثانية، ثم الخسارة من كندا فى المباراة الثالثة وليتوانيا فى الرابعة والفوز على تايوان فى المباراة الخامس، و الهزيمة أمام إيطاليا في المباراة الأخيرة .

وتضم قائمة المنتخب في البطولة كلا من، جنا الألفي، جنى طارق السعيد، جنى السيد، هنا عبد العال، سلمى خضر، تمارا نادر السيد، جنى الشامي ، جودي وائل، عائشة سالم، نور المهدي، سارة أسامة، جايدا خالد.