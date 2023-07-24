كل ما تريد معرفته عن مشاركة الزمالك فى البطولة العربية

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك للمشاركة فى منافسات البطولة العربية التى تقام بالسعودية فى الفترة من 27 يوليو الجارى إلى 12 أغسطس المقبل، وخاض الزمالك أول تدريباته اليوم بالسعودية استعدادا لانطلاق البطولة.

نرصد فى السطور التالية كل ما تريد معرفته عن مشاركة الفريق الأبيض فى البطولة العربية..

س: متى يبدأ الزمالك مبارياته فى البطولة العربية؟

ج : يبدأ الزمالك مشاركته في البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي الجمعة 28 يوليو، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

س: كيف استعد للزمالك للبطولة العربية؟

من ناحية أخرى، خصص الجهاز الفني فقرة لتدريب اللاعبين على تمرير الكرة من لمسة واحدة ، وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات في وسط الملعب لخوض هذه الفقرة، كما عقد أوسوريو جلسة مع التونسي حمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني ثنائي دفاع الأبيض ، ومنح الثنائي بعض التعليمات الفنية على هامش التقسيمة الفنية ، وخاض عمرو السيسي لاعب وسط الزمالك تدريبات تأهيلية خلال المران في إطار البرنامج المخصص لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب إصابته في الكاحل.

ج:أدى الفريق أولى تدريباته اليوم فى السعودية ، و أدى اللاعبون الفقرة البدنية فى جانب من الملعب باستخدام بعض أدوات التدريب التى استقدمها الفريق من الفندق، وشارك خلالها جميع اللاعبين، وقاد محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات ثلاثي حراسة المرمى "محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم" خلال مران اليوم، وخاض ثلاثي حراسة المرمى تدريبات لعب الكرة بالقدم، بجانب التركيز على بعض الجوانب الفنية استعدادا للمباريات المقبلة في البطولة العربية، كما قام أوسوريو بقيادة الفقرة الفنية خلال المران، والتى تضمنت تقسيمة فنية بمشاركة محمد عواد ومحمد صبحي حارسي المرمى، وحرص المدير الفني على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء .

س: ما هى قائمة الزمالك فى البطولة العربية؟

ج: تضم قائمة الزمالك لخوض البطولة العربية كلا من: حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد ندي ، خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثى - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي ، خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا" ، خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى – ناصر منسى – علي ياسر.

س: ما هو جدول مباريات الزمالك فى البطولة العربية؟



ج : ويخوض الزمالك مبارياته بالبطولة العربية أمام الاتحاد المنستيرى الجمعة المقبل، ثم الزمالك والشباب السعودى يوم 31 يوليو يليها الزمالك والنصر يوم 3 أغسطس.